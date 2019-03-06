بعد نجاح "الزفة "... ياسر عماد يستعد "لجريمة آمون"

أعرب الفنان ياسر عماد ، مخرج فرقه "الرحاله " عن مدي سعادته بنجاح عرض مسرحيه "الزفه " لليله الثانيه علي مسرح الهوسابير، يوم الأحد الماضي .
كما أوضح "ياسر" ان عرض" الزفه" تم عرضه ليله واحده علي خشبه مسرح الهوسابير ، ونفي ماتردد من أقاويل حول استمرار العرض يوميا .
ومن جانب آخر كشف أنه يستعد حاليا لتقديم عرض مسرحي آخر بعنوان " جريمه آمون " ، مشيرا أن أحداث العرض تدور في اطار التشويقوالآثار .
جدير بالذكر ان عرض "الزفه " تأليف وإخراج الفنان ياسر عماد, بطوله عدد من الممثلين الشباب بفرقه "الرحاله" وهم :" " ولاء مصطفي _ محمود حسين_ ياسر عماد _ سامى يوسف _ محمد على غانم _ كيرلس چورچ _ سيلڤيا عماد _ هبه العطار _علاء فاروق _ جمال محمد _ محمد عطا _يوسف سمير _ تسنيم سيد _ توفيق
واستعراضت المسرحية " Black list Crew" " حسين _مدريدي _زيزو _استيكا_عجوه" ومخرج منفذ " احمد عادل "، مساعد مخرج " محمود حسين " مساعد مخرج ثان "محمد عطا "وإعداد موسيقى " احمد السباعي " ديكور " امانى ياسر & سميحه عبد المنعم "، ادارة مسرحية " ندى محسن.
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