بعد نجاح "الزفة "... ياسر عماد يستعد "لجريمة آمون"

أعرب الفنان ياسر عماد ، مخرج فرقه "الرحاله " عن مدي سعادته بنجاح عرض مسرحيه "الزفه " لليله الثانيه علي مسرح الهوسابير، يوم الأحد الماضي .

كما أوضح "ياسر" ان عرض" الزفه" تم عرضه ليله واحده علي خشبه مسرح الهوسابير ، ونفي ماتردد من أقاويل حول استمرار العرض يوميا .

ومن جانب آخر كشف أنه يستعد حاليا لتقديم عرض مسرحي آخر بعنوان " جريمه آمون " ، مشيرا أن أحداث العرض تدور في اطار التشويق

والآثار .

جدير بالذكر ان عرض "الزفه " تأليف وإخراج الفنان ياسر عماد, بطوله عدد من الممثلين الشباب بفرقه "الرحاله" وهم :" " ولاء مصطفي _ محمود حسين_ ياسر عماد _ سامى يوسف _ محمد على غانم _ كيرلس چورچ _ سيلڤيا عماد _ هبه العطار _علاء فاروق _ جمال محمد _ محمد عطا _يوسف سمير _ تسنيم سيد _ توفيق

هشام _ محمد ايمن _ احمد الجندى _ يوسف عادل_ محمد عادل _بسمه صلاح ابراهيم دودچ _محمود صبحي _ محمد اوس اوس _ ابراهيم احمد _ احمد مجدى _ عمرو توفيق_ عبدالله اشرف_ عمر الامير_ خالد احمد _محمود تايسون" وظهور خاص للطفله " رودينا حاتم "

واستعراضت المسرحية " Black list Crew" " حسين _مدريدي _زيزو _استيكا_عجوه" ومخرج منفذ " احمد عادل "، مساعد مخرج " محمود حسين " مساعد مخرج ثان "محمد عطا "وإعداد موسيقى " احمد السباعي " ديكور " امانى ياسر & سميحه عبد المنعم "، ادارة مسرحية " ندى محسن.

