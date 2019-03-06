28 مارس .. عبد الحليم حافظ في ساقية الصاوي

تستضيف قاعة الحكمة بساقية الصاوي ، يوم الخميس الموافق 21 من الشهر الجاري، حفل غنائي بالعرائس للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ، و من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساء، بسعر تذكرة 30 جنيهاٌ.

يذكر أن العندليب عبد الحليم حافظ، قدم أكثر من 230 أغنية علي مدار حياته، و قد قام صديقه

مجدي العمروسي بجمع أغانيه في كتاب أطلق عليه "كراسة الحب و الوطنية"، و من أبرز أغاني العندليب: "علي قد الشوق"، "توبة"، "موعود"، "الموج الأزرق في عينيك"، "في يوم في شهر في سنة"، "حبيبها"، "قارئة الفنجان"، "جانا الهوى"، "أهواك"، "العهد الجديد"، "احلف بسماها"، "حكايةشعب"، "عاش اللي قال"، "أنا من تراب"، "لست أدري"، "النجمة مالت علي قمر"، "خايف مرة أحب"، "جبار"، "ضحك و لعب"، "بحلم بيك"، "حبك نار"، "أسمر يا أسمارني"، "الحلوة"، "أول مرة تحب يا قلبي"، "سواح"، "أنا لك علي طول"، "أي دمعة حزن لا"، "نعم يا حبيبي نعم"، "بحبها"، "أبو عيون جريئة"، "مداح القمر"، "بتلوموني ليه"، "علمني الحب"، "ليه تشغل بالك"، "بلاش عتاب"، "وداد قلبي"، "و أنا كل مقول التوبة".