28 مارس .. عبد الحليم حافظ في ساقية الصاوي

تستضيف قاعة الحكمة بساقية الصاوي ، يوم الخميس الموافق 21 من الشهر الجاري، حفل غنائي بالعرائس للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ، و من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساء، بسعر تذكرة 30 جنيهاٌ.
يذكر أن العندليب عبد الحليم حافظ، قدم أكثر من 230 أغنية علي مدار حياته، و قد قام صديقهمجدي العمروسي بجمع أغانيه في كتاب أطلق عليه "كراسة الحب و الوطنية"، و من أبرز أغاني العندليب: "علي قد الشوق"، "توبة"، "موعود"، "الموج الأزرق في عينيك"، "في يوم في شهر في سنة"، "حبيبها"، "قارئة الفنجان"، "جانا الهوى"، "أهواك"، "العهد الجديد"، "احلف بسماها"، "حكاية
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