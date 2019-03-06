للمرة الثانية.. هاجرعفيفي أمام هاني سلامة في "قمر هادي"

انضمت الفنانة هاجر عفيفي، إلى أسرة مسلسل "قمر هادي" بطولة النجم هاني سلامة، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني.
وبدأت هاجر تصوير مشاهدها خلال أحداث المسلسل الذي يجمعها للمرة الثانية بالنجم هاني سلامة والمخرج رؤوف عبد العزيز بعدما تعاون في رمضان قبل الماضي في مسلسل "طاقة نور" والذي حققنجاحًا باهرًا في الشارع المصري.
وفي السياق ذاته يكثف المخرج رؤوف عبد العزيز عدد ساعات التصوير خلال الفترة الحالية من أجل سرعة الانتهاء من الحلقات الأولى من المسلسل بوقت كافي.
ويعد "قمر هادي" ثالث تعاون يجمع هانى سلامة برؤوف
يذكر أن مسلسل "قمر هادى" يشارك في بطولته بجانب هانى سلامة، كل من داليا مصطفى، ويسرا اللوزى، ومحسن محيي الدين، وهادي الجيار،وأشرف زكي، وحمزة العيلى، ومؤمن نور، وأية سماحة، وعدد آخر من النجوم الشابة، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج سينرجي.
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