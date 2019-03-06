شاهد.. ميريام فارس كـ"الفراشة" في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، صورًا من أحدث جلسة تصوير.

وظهرت ميريام في الصور بإطلالة مميزة وسط الطبيعة، مرتدية ملابس كاجول، كما كشفت عن لياقتها من خلال بعض

الحركات التي ظهرت فيها كـ"الفراشة" الطائرة.

يذكر أن ميريام فارس طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة "قومي" باللهجة الخليجية، والأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني.