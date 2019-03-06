بوستر"قصة حب" .. أحمد حاتم يسخر من ياسر الطوبجي

نشر الفنان أحمد حاتم، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، بوستر ا ساخرا لفيلمه الجديد "قصة حب". وظهر في البوستر المعدل صورة الفنان ياسر الطوبجي بدلا من الفنانة هنا الزاهد، وعلق أحمد حاتم على الصورة:" أكل العيش الفنان ياسر الطوبجي بدلا من الفنانة هنا الزاهد، وعلق أحمد حاتم على الصورة:" أكل العيشمر يا طوبجي". يذكر أن "قصة حب" قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أماني التونسي، بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، ياسر الطوبجي، علا رشدي، مؤمن نور، إخراج عثمان أبو لبن.

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