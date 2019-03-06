محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية. وظهرت "ياسمين" في الصورة بقوام رشيق، وملابس رياضية سوداء، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها. من ناحية أخرى، تستكمل ياسمين صبري تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الجديد "حكايتي"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم، ويشاركها البطولة أحمد صلاح حسني، أحمد حلاوة، وفاء عامر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين صبري تنشر صورة في الجيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.