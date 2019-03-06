"تعاليلي يا بطة" و"غلطة سايس" عروض الأسبوع الخامس لـ"أمين وشركاه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل الفنان الكوميدي أحمد أمين عروض فرقة "أمين وشركاه" للأسبوع الخامس على التوالي، ويقدم غدًا الخميس وبعد غدٍ الجمعة، على مسرح جامعة مصر بمدينة السادس من أكتوبر.

يقدم أحمد أمين العرضين "تعاليلي يا بطة" و"غلطة سايس"، يومي الخميس والجمعة ٧ و٨ مارس الجاري.

يُذكر أن عروض "أمين وشركاه" تعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، بواقع عرضين كل ليلة، أحدهما يقدمه أمين لأول مرة والثاني يكون من عروض الأسبوع الذي قبله.

عروض "أمين وشركاه" ستُعرض تليفزيونيًا حصريًا على شاشة dmc، وهي من إنتاج محمد جبيلي وإخراج علاء إسماعيل.