حاتم العراقي ينتهي من تصوير "بكاش" في بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهى المطرب حاتم العراقي من تصوير كليب أغنيته الجديدة "بكاش" ألحان الموسيقار الدكتور طلال، كلمات الشاعر خالد المريخي وتوزيع حسام كامل.

الفيديو كليب من إخراج علاء الأنصاري، إشراف عام خالد أبو منذر، وتم التصوير في بيروت ومن المقرر طرح الكليب خلال أيام على القنوات الفضائية.

وأكد حاتم العراقي في بيان صحفي أن أغنية "بكاش" تحمل العديد من الأفكار الموسيقية الشرقية المختلفة، والتي تكشف مساحات جديدة في صوته، معبرًا عن سعادته بغناء لحن من ألحان الموسيقار طلال.