محمود العسيلي: "اللي بيحصل لريال مدريد بسبب دعاء المصريين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان محمود العسيلي، بطريقة طريفة على إخفاقات نادي ريال مدريد خلال الفترة الحالية، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر.

وكتب في تغريدته: "أنا شايف اللي بيحصل لريال مدريد من أول الموسم ده، نتاج دعاء ١٠٠ مليون مصري على سيرجيو راموس، ومن ساعتها ولا إسبانيا ولا ريال مدريد قامتلهم قومة".

أحيا محمود العسيلي، مؤخرا، حفلًا بمناسبة الذكرى المئوية للجامعة الأمريكية، وشاركه الحفل الفنان الكبير هشام عباس.