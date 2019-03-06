- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
علق الفنان محمود العسيلي، بطريقة طريفة على إخفاقات نادي ريال مدريد خلال الفترة الحالية، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر.
وكتب في تغريدته: "أنا شايف اللي بيحصل لريال مدريد من أول الموسم ده، نتاج دعاء ١٠٠ مليون مصري على سيرجيو راموس، ومن ساعتها ولا إسبانيا ولا ريال مدريد قامتلهم قومة".
أحيا محمود العسيلي، مؤخرا، حفلًا بمناسبة الذكرى المئوية للجامعة الأمريكية، وشاركه الحفل الفنان الكبير هشام عباس.
كانت هذه تفاصيل خبر محمود العسيلي: "اللي بيحصل لريال مدريد بسبب دعاء المصريين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.