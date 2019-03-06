فيكتوريا بيكهام تحتفل بعيد ميلاد ابنها بأغرب تورتة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت مصممة الأزياء الإنجليزية فيكتوريا بيكهام، وزوجها النجم الشهير ديفيد بيكهام، لاعب منتخب إنجلترا السابق، بعيد ميلاد ابنهما بروكلين، الذي أتم عامه الـ 20.

الاحتفال بعيد ميلاد بروكلين شهد أغرب “تورتة”، والتي كانت عبارة مفاجأة بأنها قالب حلوى خاص على شكل برج من “الدوناتس”.

ديفيد بيكهام كان قد تمنى لنجله عيد ميلاد سعيد، وذلك من خلال صورة قديمة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” ظهر فيها الأب في زي فريق مانشستر يونايتد، واضعاً ذراعه حول بروكلين.

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بيكهام علق على الصورة قائلاً: قبل 20 عامًا، ظهر هذا الرجل الصغير في حياتنا، لم يكن بوسعنا أن نكون أكثر فخرًا بالشخص الذي تحول له حالياً، وبالشغف الذي يحمله نحو كل ما يفعله، نحن نحبك كثيراً، وعيد ميلاد سعيد.

فيكتوريا بيكهام نشرت أيضا صورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، برفقة ابنها وعلقت عليها قائلة: “عشاء عيد ميلاد بروكلين”.. وحظيت الصورة على أكثر إعجاب عدد كبير من متابعيها، إلى جانب تعليقات من المعجبين الذين عبروا عن تمنياتهم بعيد ميلاد سعيد لبروكلين، كما أبدوا إعجابهم بالكعكة.

فيكتوريا قالت أيضا: لا أصدق أنه مر 20 عاماً، إنه يوم خاص لعائلة بيكهام، قبلاتي لبروكلين.