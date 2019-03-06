رغدة تهاجم مهرجان المركز الكاثوليكي بعد تكريمها فيها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شنت الفنانة السورية رغدة، هجومًا حادًا على منظمي مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، وذلك بعد تكريمها فيه.

رغدة، انتقدت في تصريحات صحفية لها تكريم الفنانة مي الغيطي، معها في نفس المهرجان، قائلة: «كيف يتساوى فنان ابن إمبارح مع النجوم الذين شاركوا مع عمالقة الفن».

كما انتقدت اللجنة التحكمية في المهرجان والتي ضمت الفنانة صابرين، والفنان مصطفى شعبان، ووصفتهم بأنهم ليس لهم أعمال تؤهلهم للتواجد في هذه المكانة، قائلة:«ماهما لما يشدوا حيلهم الأول يبقوا يشاروكوا في لجان، ولكن الزمان اختلف».

وأضافت، أنها شاركت في العديد من اللجان التحكمية وكانت مع العمالقة مثل علي بدرخان، داوود عبدالسيد، خيري بشارة، مؤكدة أنه عندما تحصد تكريمًا يبقى لازم تحصده بشكل صح.

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كما كشفت أنها ترفض المشاركة في أعمال فنية جديدة بسبب مسلسلها الأخير «الضاهر»، لأنه سيتسبب في نقلة كبيرة للدراما المصرية.

وعن تقديم الفنان هيثم احمد زكي، جزء ثاني من فيلم «كابوريا»، الذي قدمه والده الراحل الفنان أحمد زكي، قالت: «لست ضد التجربة ونفسي إن مفيش حد يهاجم هيثم لأنه يا يعلى بتاريخ والده يا ينهيه والعبرة بالنهاية يا هيثم وخلي بالك».

كما ردت على إمكانية مشاركتها كضيف شرف في الفيلم قالت: «صعب».

وكانت رغدة قد شاركت في بطولة فيلم «كابوريا»، عام 1990 مع الفنان الراحل أحمد زكي، وبمشاركة كل من سحر رامي وحسين الإمام ومحمد لطفي وآخرين، من تأليف عصام الشماع، وإخراج خيري بشارة.