اللبنانية ماجي بو غصن تظهر بإطلالة مثيرة للجدل ثم تحذف الصور سريعاً.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن متابعيها عبر انستجرام، ونشرت صورة صادمة، وعادت لتحذفها سريعاً، وهو ما أثار جدلاً كبيراً بين فانز الممثلة اللبنانية.

ماجي ظهرت في الصورة ببشرة سمراء داكنة، وارتدت الكثير من الإكسسوارت الذهبية، وكشفت عن أن هذا الـ«لوك» ستظهر به في مسلسلها الرمضاني المنتظر في تعليق كتبت فيه: «لاختلاف مش خلاف.. الاختلاف نعمة وميزة.. مسلسل بروفا رمضان٢٠١٩، بيناقش مواضيع حساسة وجريئة.. انطرونا لا للتمييز Stopbullying لا للعنصرية لا للتنمر».

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اللافت أن ماجي عادت سريعاً وحذفت الصورة بعد تلقيها عدد من انتقادات متابعيها، ويبدو أنها شعرت بخطأها في الكشف مبكراً عن إحدى إطلالاتها في المسلسل المنتظر.

يُذكر أن مسلسل «بروفا» تأليف وسيناريو وحوار يمّ مشهدي، إخراج رشا شربتجي، وإنتاج إيغل فيلم، وتشارك ماجي في بطولته أمام الفنان المصري أحمد فهمي، نهل عقل داوود، وغيرهم.

من ناحية أخرى، احتفلت ماجي مؤخراً بطرح فيلمها الجديد «Time out» الذي تشارك في بطولته أمام ​يورغو شلهوب​، وسام صباغ، و​سام سعد​، ​كريستيان زغبي​، مسا حبيب، ​بيار شمعون​، ​سمارة نهرا​، ​هند باز​ وغيرهم، والفيلم من انتاج eagle films للمنتج جمال سنان، ومن إخراج رامي حنا، وتأليف كلود صليبا.