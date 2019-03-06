بعد القطيعة ابنة نوال الزغبي تحتفل معها بإطلاق ألبومها الجديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، بإطلاق ألبومها الجديد «كده باي»، والذي طرحته قبل أيام عبر موقع «يوتيوب».

وكان اللافت في الحفل الذي نظمته شركة «روتانا»، هو حضور ابنتها تيا ديب، في الحفل وذلك بعد قطيعة استمرت لعدة أشهر وانتقلت للعيش برفقة والدها إيلي ديب.

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وأطلت خلال الحفل بفستان بنفس لون جيمبسوت والدتها ووجهت لها رسالة قالت فيها، إنها سعيدة جداً بإنجاز والدتها وأنها أحبت الألبوم، وكانت برفقة جدتها في الحفل، كما شاركت الفنانة نجوى كرم، وعدد من نجوم الفن اللبناني وسالم الهندي المدير التنفيذي لشركة “روتانا”.

ويتضمن الألبوم 10 أغنيات 7 باللهجة المصرية، و2 باللهجة اللبنانية، وواحدة فقط باللهجة العراقية، ومن بينها: «الجمال لناسه» و«اللي براسي عملته» و«جوا قلبه»، و«ما تصبح صبح»، و«آه يا سيدي»، و«كده باي»، و«100 وجع».

وتعاونت نوال في الألبوم، مع الشعراء والملحنين أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، وخالد تاج الدين، وعمرو مصطفى، ونديم الشاعري، ويُعد هذا الألبوم هو الأول لنوال الزغبي مع شركة «روتانا» لصوتيات والمرئيات بعد انقطاع فني دام 10 سنوات.