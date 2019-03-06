موقف غريب لأحمد آدم بعدما تعطلت سيارته

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تحدث الفنان المصري احمد آد، عن أغرب المواقف التي تعرض لها خلال حياته وكان ذلك مع سيارته التي امتلكها في بداية حياته الفنية.
وقال خلال لقائه في برنامج «قهوة أشرف»، والذي يقدمه الفنان أشرف عبدالباقي، ويذاع عبر فضائية «الحياة»: «السيارة وضعتني في موقف محرج جدًا على كوبري أكتوبر بعدما تعطلت ووقفت تمامًا في منطقة صعبة جدًا وسمعت سباب من الناس يكفيني لأخر العمر».
وأضاف: «نزلت من السيارة وقلت عليّ الطلاق ما راكبك تاني، وطلبت من الميكانيكي أن يشتريها على أعلى الكوبري، واستلمت فلوسها وهي في مكانها».
وتابع،أنه عاش أيامًا صعبة مع سيارته، موضحًا أن موتور السيارة كان يصطدم بالأرض أثناء سيرها، وذلك لأنه اهتم بالشكل الخارجي للسيارة فقط ولكنه أهمل الشكل الداخلي وكان عندما يقول له الميكانيكي هناك جزء يحتاج لتصليح لا يهتم.
من ناحية أخرى، عرض لأحمد آدم مؤخرًا فيلم «قرمط بيتمرمط»، من بطولة أحمد آدم، ومي سليم، ووليد فواز، ودينا فؤاد، وبيومي فؤاد، وانتصار، وهو من إخراج أسد فولادكار.
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