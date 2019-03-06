سيرين عبدالنور في مشهد طريف مع طفلها.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، متابعيها عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، بفيديو طريف لها برفقة نجلها كريستيانو.
وظهرت سيرين خلال الفيديو وهي تلاعب طفلها وسط ضحاته، وعلقت عليه قائلة: “بدو ينام وبدو يلعب بنفس الوقت ابني كريستيانو البيت لعب ضحك”.
وكانت سيرينعبدالنور، قد رزقت بطفلها كريستيانو، في شهر مارس الماضي، لينضم إلى أسرتها المكونة من ابنتها تاليا، وزوجها رجل الأعمال اللبناني فريد رحمة.
واحتفلت سيرين مؤخرا بمناسبة خاصة تخص طفلها لتضع نفسها في المقدمة حيث لم يحتفل أحد بتلك المناسبة من قبل، والمناسبة هي ظهور أول سن لطفلها كريستيانو، وذلك في جو عائلي بمشاركة زوجها رجل الأعمال فريد رحمة.
من ناحية أخرى، تشارك سيرين في الموسم الرمضاني المقبل، ببطولة مسلسل «الهيبة» في موسمه الثالث أمام تيم حسن، والعمل من تأليف باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته، منى واصف، عبده شاهين وأويس مخللاتي، وغيرهم، في الوقت الذي جسدت فيه النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم بطولة الموسم الأول، كما حلّت الفنانة اللبنانية نيكول سابا في دور البطولة أمام تيم بالموسم الثاني، والذي عُرض خلال المارثون الرمضاني الماضي.
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