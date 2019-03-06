رامي عياش يحيي الذكرى الخامسة لرحيل والدته بكلمات مؤثرة.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان اللبناني رامي عياش، الذكرى الخامسة لرحيل والدته عايدة قيس أبو عياش، والتي توافق اليوم 4 مارس.

رامي عياش، قال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر»: «يا رب..عذبني واجلدني على كل كلمة جارحة قلتها يوماً لوالدتي.. أنا على كامل الاستعداد ... خمس سنين».

الفنان اللبناني كان يرتبط بعلاقة قوية بوالدته ويعتبرها مثله الأعلى، وعاش حالة نفسية صعبة بعد رحيلها.

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وكانت والدة رامي عياش قد رحلت عن عالمنا يوم 3 مارس عام 2014، ببيروت وتم دفنها في بيت بعقلين.

من ناحية اخرى أطلق “عياش”، كليب أغنيته الجديدة «قصة حب»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، ليأتي موعد طرحه بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.

وظهر في الكليب الذي طرحه باللهجة المصرية، بشخصية ميكانيكي سيارات، ليبدأ في مغازلة حبيبته من بعيد وهو يقوم بإصلاح إحدى السيارات.

وعلى جانب أخر، يضع الفنان رامي عياش اللمسات النهائية على مسلسله الجديد الذي يخوض به السباق الرمضاني القادم 2019 مع المخرجة رشا هشام شربتجي، ولم يحدد رامي حتى الآن اسم المسلسل.