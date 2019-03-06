وائل كفوري يطلق «ولاد الحرام».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق الفنان والنجم اللبنانى وائل كفوري، أغنيته الجديدة “ولاد الحرام”، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، حيث تعاون وائل كفوري في الأغنية مع كل من منير بو عساف، والملحن ملحم بو شديد، والذى تولى توزيع الأغنية أيضًا.

وكان وائل كفوري قدم حفلا غنائيا على مسرح (مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي)، ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت لعام 2019، في ثالث ليالي المهرجان، وذلك بعد أن قدم الفنان الخليجي نبيل شعيل، الجزء الأول منه.

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كما أحيا الفنان اللبناني، مؤخرا، حفلًا غنائيًا كبيرًا في فندق ميريت رويال وبريميوم، بقبرص، وسط حضور عدد كبير من جمهوره.

وائل كفوري، قدم خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه التي تجمع بين القديم والحديث، ومنها أغنية «بحبك أنا كتير، واخدت القرار، وعلى فكرة، وصار الحكي، وغيرها»، وسط تفاعل كبير من جمهوره معه.