ياسمين رئيس تضع يحيى الفخراني في ورطة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تسببت الفنانة المصرية ياسمين رئيس، في ورطة كبيرة للفنان يحيى الفخراني،خلال الساعات الأخيرة.

ياسمين فاجأت الفنان يحيى الفخراني وصناع مسرحية «الملك لير» بانسحابها من المسرحية، التي يقوم ببطولتها الفخراني.

و لم تكشف ياسمينن عن أسباب انسحابها من المسرحية، وذلك على الرغم من السعادة الكبيرة التي أعلنت بها انضمامها للعمل مع الفخراني.

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ويبحث النجم يحيي الفخراني عن فنانة بديلة لياسمين خاصة مع اقتراب موعد عرض المسرحية، إذ أنه من المفترض أن تقدم النجمة البديلة دور ابنته الصغرى، ويشعر صناع هذا العمل أنهم في أزمة لأنهم بدأوا التحضيرات منذ شهر.

ويضم العرض المسرحي كوكبة من النجوم منهم فاروق الفيشاوي، رانيا فريد شوقي، التى تجسد شخصية الأبنة الكبرى للملك لير، وريهام عبدالغفور فى دور الأبنة الوسطى، إضافة إلى محمد فراج، وعباس أبو الحسن، وأحمد عزمي، وأحمد فؤاد سليم، وناصر سيف، وغيرهم.

يذكر أن أن الفنان يحيى الفخراني، قد قدم «الملك لير»، على خشبة المسرح قبل 17 عامًا، وتحديدًا عام 2011، حيث أخرجها مسرحيًا أحمد عبدالحليم وتليفزيونيًا جمال عبدالحميد، وشارك فى بطولتها سوسن بدر، أحمد سلامة، ريهام عبدالغفور، أشرف عبدالغفور، سلوى محمد علي، مروة عبدالمنعم، رشدي الشامي، عهدي صادق وآخرين وحققت المسرحية نجاحًا جماهيريا كبيرا.