بعد خضوعه للجراحة.. تأجيل حفل محمد حماقي في التجمع

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قرر الفنان المصري محمد حماقي، تأجيل حفله والذي كان مقررًا إقامته في 8 مارس المقبل بالتجمع الخامس، وذلك بعد خضوعه لجراحة مؤخرًا في قدمه.

واستجاب محمد حماقي، لنصيحة الأطباء والذين طالبوه بالراحة التامة وعدم الحركة، وأكدوا له إنه لن يتمكن من الحركة بشكل طبيعي إلا خلال شهر إبريل المقبل.

ومن المقرر أن يعلن محمد حماقي، عن موعد جديد للحفل، بعد الاطمئنان على قدمه وإمكانية القدرة على الحركة بشكل سليم، ومن المتوقع أن تكون أواخر الشهر المقبل، لاسيما أن الحفل يتطلب من حماقي الحركة والتفاعل مع جمهوره والوقوف على المسرح لعدة ساعات، مما يجعل حماقي معرض لخطورة في حين عدم تعافيه بالكامل.

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الفنان المصري، كان قد خضع لعملية جراحية دقيقة في قدمه اليسرى بعد وقوعه على الأرض أثناء لعبه مباراة كرة قدم مع أصدقائه، فخضع لتركيب شريحة و6 مسامير بسبب إصابته بكسر مضاعف.

وكان “حماقي” قد طرح في 24 يناير الماضي، أحدث ألبوماته الغنائية الذي حمل اسم “كل يوم من ده” الذي يعود به إلى جمهوره بعد غياب 4 سنوات.

وتعاون في البوم “كل يوم من ده” مع الشعراء أيمن بهجت قمر ونادر عبدالله وخالد تاج الدين وأمير طعيمة ورمضان محمد وودود وتامر حسين وأحمد علي موسى، والملحنين عمرو مصطفى وتامر علي ومدين وعزيز الشافعي وشريف تاج ومحمد يحيى وشريف بدر ومحمد النادي، والموزعين تميم وتوما ونادر حمدي ورامي سمير.