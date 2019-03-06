زوج أنغام يتغزل فيها.. ويكشف: هذه الأغنية تعكس قصة حبنا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

برغم كل ما أثاره زواجه من الفنانة المصرية أنغام من انتقادات وخلافات مع زوجته الأولى، عبر الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم عن حبه الشديد لأنغام بوصلة غزل.

الموزع الموسيقي قال، في تصريحات صحفية، إن أنغام تمثل له الحبيبة والصديقة والأخت والجارة والمطربة العظيمة والزوجة، مؤكدا أن كل ما يهمه هو: “هو بالنسبة لها ايه؟”.

وكشف أن كلمات أغنية أنغام الجديدة “حالة خاصة جدا” تعكس قصة حبهما والحياة الحقيقية بينهما، لافتا إلى أنها أول أغنية تم تسجيلها في ألبومها الأخير.

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وأغنية “حالة خاصة جدا” من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، والتوزيع للموزع أحمد إبراهيم،

وكانت أنغام قد أعلنت بشكل رسمي للإعلام عن زواجها للمرة الرابعة من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، في كواليس مشاركتها في “هلا فبراير”، بعد قولها للمذيع تعليقًا على زواجها: “الله يبارك فيك كويس كدا”، واكتفت بذلك.

كما نشرت أول رسالة لها بخط يدها احتفالًا بعيد ميلاد زوجها، واعترفت فيها بحبها له عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، ووجهت رسالة شكر لسارق الرسالة، لأنه أتاح لها الفرصة للاعتراف بحب زوجها على الملأ.