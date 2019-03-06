خاص بالفيديو- بيروت تحتضن روتانا ونوال الزغبي في الاحتفال الذهبي.. والمفاجأة تيا ونجوى كرم

أقامت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات احتفالية خاصة في فندق “فورسيزنز –بيروت”، بمناسبة أطلاق النجمة الذهبية نوال الزغبي ألبومها الجديد “كدة باي” بحضور الأستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيدي لـ روتانا، شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، النجم ناجي اسطا، النجمة ماغي بو غصن وزوجها المنتج جمال سنان، الملحن فضل سليمان، الشاعر مازن ضاهر، المخرج ايلي السمعان، الممثلة السورية شكران مرتجى وغيرهم، اضافة الى مدراء روتانا وحشد كبير من أهل الصحافة والاعلام.

حضر الاحتفالية والدة وابنة نوال الزغبي، لتفرحا معها في هذه المناسبة السعيدة. وقد سرقت “تيا” ابنة نوال الأضواء بجمالها وأناقتها وحضورها سيما بعد الخلاف بينها وبين والدتها نوال وتركها للمنزل والذهاب الى منزل والدها ايلي ديب.

قدمت الاحتفالية الاعلامية جومانا بوعيد التي رحبت بالحضور من وجوه معروفة في الفن والتمثيل والاعلام.

تألقت “الزغبي” بتصميم أنيق وجميل في آن من توقيع “لابورجوازي” وأهتم بشعرها رنزي زغيب، وغنت باقة من أغانيها الجديدة ثم رحبت بالحضور وبشمس الغنية حيث قالت “ليه الشمس شارقة؟ لأن شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم موجودة”.

Advertisements

كما أهدت نوال ألبوم “كدة باي” الى كل شخص يحبها أو لا يحبها. وشكرت كل من تعب معها لإنجاز الألبوم وخصت بالذكر شقيقها مارسيل الزغبي. كما خصت بالشكر رئيس روتانا الاستاذ سالم الهندي، الشركة الحاضنة للجميع.

لفتت الى انها تمر بأسعد أيام حياتها لذا قررت أن تقدم ألبوماً غنائياً. واكدت ان الالبوم يشبهها جداً وسعيدة انها توفقت باختيارها للأغاني. وشددت ان شركة روتانا حملتها مسؤولية كبيرة بعد ان اطلقت عليها لقب “نوال الذهب”.

ورداً على سؤال لو كان في يدها “محاية” ماذا كانت لتمحي من حياتها، قالت “كنت كتير اشيا بمحيها من حياتي”. ونفت نوال ان تكون مغرمة ولكن في حال وجدت الشخص المناسب “ليش لأ”.

ألبوم نوال الزغبي “كده باي” يتضمن 10 أغنيات وهي: “صبح صبح”، “جوا قلبه”، “مش خايفة”، “محاية”، “كده باي”، “اللي براسي عملته”، “آه يا سيدي”، “ميه وجع”، “الجمال له ناسه” و”أيام صعبة”.

موقع “الخليج 365” كان حاضراً في السهرة وعاد بهذا التقرير المصور الذي يتضمن مقتطفات من الاحتفالية ومقابلات مهمة.