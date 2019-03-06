فارس كرم الى اميركا… فمن سيلتقي؟

ضرب النجم اللبناني فارس كرم موعداً مع الجاليات العربية في الولايات المتحدة الاميركية للقائهم في جولة فنية تشمل عدداً من الولايات تبدأ في 22 آذار/مارس الحالي وتنتهي بـ 20 نيسان/ابريل المقبل.

ويبدأ نجم “بدنا نولعا” جولته الاميركية تاريخ 22 آذار الحالي في شيكاغو. وفي 23 في ديترويت. وفي 29 في سان دييغو. وفي 30 في لوس أنجلوس.

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ثم ينتقل “كرم” الى بوسطن حيث يحيي حفلة فنية تاريخ 5 نيسان المقبل، ثم يوم 6 في نيوجرسي، وفي 12 في سان فرانسيسكو. وفي 13 في في هيوستن. وختاماً يوم 20 نيسان في ميامي.

ومن المتوقع ان يغني فارس كرم أجمل أغنياته القديمة والجديدة خاصة ألبومه الغنائي الأخير “44:36” الذي ضم 12 أغنية، وهي “صدقني صعبة”، و”قربك”، و”بدنا نولعا”، و”كل الناس حواليكي”، و”سمع”، و”طلعت بالأبيض”، و”رمشت”، و”الشارع كلو”، و”نسيت اللي راحوا”، و”بلاد الله”، و”الله عليك”، و”حبك برم”.