الطبعة العسكرية والأسود يطغيان على أزياء ميوميو لخريف 2019!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - جاءت مجموعة ميو ميو لتكون غنية بالتصاميم اللافتة المصنوعة من الجلد الأسود اللامع وفرو الخروف الصناعي. وكان اللون الأسود والأخضر العسكري هما الظلين الطاغيين على تصاميم المجموعة إلى جانب ظهور خجول لليلكي و الرمادي والكريمي. وتضمنت المجموعة تشكيلة من الفساتين القصيرة بقصة الـA، وظهر القماش الشفاف والأزهار اللامعة في جميع أنحاء المجموعة. Advertisements كما ركزت المصممة على استخدام طبعة الكاموفلاج العسكرية بشكل كبير، إلى جانب الجيوب الضخمة ذات الطابع العسكري والألوان الداكنة التي جعلت التصاميم تبدو أكثر كآبة. وأتت التصاميم بقصات أنثوية جذابة وبعض التفاصيل الدقيقة كطبعات الأزهار التي ستجذب العملاء الذين يحبون تصاميم ميو ميو الأنثوية الرقيقة. ومن جهة أخرى، برزت الأحذية المكتنزة والتي تم تنسيقها مع الفساتين والشورتات الواسعة والقصيرة إلى جانب الجوارب الشفافة الطويلة.

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