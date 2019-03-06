وعد بالشعر الكيرلي.. وتكشف سرًا عن والدها الراحل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الفنانة السعودية وعد على إنستغرام مجموعة صور من إطلالتها الأخيرة خلال إحيائها حفل زفاف خاص في السعودية، وتألقت وعد في الحفل بإطلالة مميزة مُرتدية فستانا باللون الكحلي، واعتمدت تسريحة شعر الكيرلي مع رفع الغرة بشكل بسيط، وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية.

وكانت الفنانة السعودية نشرت في وقت سابق فيديو لزيارتها أحد مراكز الأيتام في المدينة المنورة تظهر فيه خلال حديثها مع عدد من فتيات المركز.

وكشفت وعد في الفيديو بعض تفاصيل حياتها الخاصة التي تخص والدها بالتحديد، إذ قالت إنه كان يتيما وكان يدرس هو الآخر في دار للأيتام، وأضافت إنه كان من المتفوقين في دراسته، ولهذا السبب سافر بمنحة للدراسة في فلسطين وتعلم عددا من اللغات منها الإنجليزية والعبرية.

واستطردت الفنانة السعودية قصة والدها قائلة إنه عندما أصبح شابا وأنهى دراسته قرر البحث عن والدته، التي كانت سافرت وتزوجت في العراق بعدما تركته، وأكملت إنه بعدما وجد والدته هناك تعرف على زوجته والتي هي والدتها ووصفتها بأنها كانت جميلة "مزة".