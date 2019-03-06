شيماء الشايب تستعد لطرح "حاسة بيأس"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تستعد الفنانة شيماء الشايب لطرح ميني ألبوم يضم 4 أغنيات جديدة خلال الشهر الجاري. وهو يحمل عنوان "حاسة بيأس" وتتعاون فيه مع المنتج ريتشارد الحاج، وعدد من الشعراء والملحنين والموزعين منهم تامر عاشور، نادر نور، هاني ربيع، كريم أسامة، هاني ربيع، ومؤمن سالم. ولقد أكدت بتصريحاتها الإعلامية أن الميني الألبوم يمثل حالة خاصة بالنسبة لها بأغنياته الدرامية الشتوية. مع التذكير بأنها تُقدِّم أغنية طربية online مساء كل خميس لمتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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يشار إلى أنها طرحت الفيديو الترويجي الخاص بأغنية "حاسة بيأس" من كلمات محب غبور، ألحان أحمد العتباني وتوزيع أسامة سامي، والتي صورتها تحت إدارة المخرج متى رشدي. فيما ستقوم بطرحها بالتزامن مع طرح الميني ألبوم.

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