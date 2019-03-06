صفية العمري تصدر بيانًا تكشف فيه عن علاقتها بالفنانة نجلاء فتحي

أصدرت الفنانة صفية العمري بيانًا قالت فيه أن علاقتها بنجلاء فتحي علاقة جيدة ولايوجد بينهما أي خلاف وأوضحت في البيان أنها لم تقصد بمحاربتها من فنانة عند ظهورها في بدايتها نجلاء فتحي. وكانت صفية العمري قد تم أستضافتها الفنان إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" وقالت صفية أنها تعرضت لمضايقات من فنانة معينة كانت تصور معها فيلم في السبعينات ومنعت هذه الفنانة الماكيير والكوافير من تجهيز صفية لتصوير مشاهدها. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : صفية العمري تؤكد أن السينما المصرية تعيش حالة من النشاط صفية العمري تنعي الفنان جلال عبد القادر

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