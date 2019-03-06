تامر عاشور يطرح أول أغنية من ألبومه الجديد "أيام"

طرح الفنان تامر عاشور، منذ قليل أول أغنية من ألبومه الجديد "أيام" وتحمل نفس عنوان الألبوم، وذلك عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "أيام" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع النابلسي، وتبدأ الشركة المنتجة للألبوم "All About Arts" بالحملة الدعائية للألبوم من خلال طرح أغنية أيام وذلك تمهيداً لطرح الألبوم كاملًا في غضون "أيام" قليله كما تستعد لطرح ڤيديو كليب أغنية "ده حكايه".

وطرح عاشور، خلال الأيام الماضية برومو فيديو كليب لثلاث أغاني من الألبوم وهم "أيام"، و"ده حكاية" و"من غير ما احكيلك" وقد حققوا نسب مشاهدة عالية عبر "يوتيوب".

جدير بالذكر أن ألبوم تامر عاشور"أيام"، يضم 12 أغنية هم:"أيام" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع النابلسي، "حبيبي أنت حبيبي" من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع النابلسي، "مشوفناش خير" من كلمات عمرو يحيي، وألحان تامر عاشور، وتوزيع النابلسي، "من غير ما أحكيلك" من كلمات جمال الخولي، وألحان محمد النادي، وتوزيع النابلسي، " قولوله سماح" من كلمات أحمد المالكي، وألحان مصطفي العسال، وتوزيع إلهامي دهيمة وشقيقه أدهم دهيمة، و "ده حكايه" من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، وتوزيع النابلسي، و " متختلفيش" من كلمات عمرو يحيي، وألحان تامر عاشور، وتوزيع أسر عاشور، و "في بالي" من كلمات نادر عبد الله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع أماديو، و "بقالي زمان" من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد خلف، وتوزيع النابلسي، و " سلام" من كلمات محمد رفاعي، وألحان محمد يحيي، وتوزيع النابلسي، و "مره" من كلمات تامر حسين، وألحان شادي حسن، وتوزيع أحمد وجيه، و "خلصانة" من كلمات هشام صادق، وألحان مدين، وتوزيع النابلسي.

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الانتهاء مِن تسجيل جميع أغنيات ألبوم تامر عاشور





