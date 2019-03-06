الفنان سعد الصغير يحل ضيفًا على برنامج "وشوشة"

يحل الفنان سعد الصغير، ضيفًا على برنامج "وشوشة" الذي يقدمه الإعلامي أحمد الهواري، غدا عبر شبكة تليفزيون "النهار"، في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

ويتحدث "الصغير"، عن أزمة سرقة منزله مؤخرًا، وغيابه عن الساحة الفنية، وحفلاته في الخارج، كما يتحدث عن البدايات في عالم الفن، وأبرز الصعوبات التي تعرض لها، وأعماله الفنية الجديدة.

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