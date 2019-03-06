رجاء الجداوي تحيي الذكرى الثالثة لوفاة زوجها بكلمات مؤثرة

أحيت الفنانة المصرية رجاء الجداوي الذكرى الثالثة لوفاة زوجها حارس المرمى حسن مختار عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

رجاء نشرت صورة لزوجها الراحل، وكتبت معلقة: «الله يرحمك يا حبيبي مرت 3 سنوات تقال جدا من غيرك أفتقدك في كل شيء».

جمهور الفنانة المصرية واساها في ذكرى زوجها بالعديد من التعليقات عبر حسابها الخاص، ودعا له الفانز بالرحمة.

رجاء تزوجت في حياتها مرة واحدة من حارس المرمي حسن مختار وذلك في عام 1970، وأنجبت منه ابنة واحدة اسمها أميرة، ولم تتزوج رجاء غيره.

فنانة الزمن الجميل قالت إن زوجها كان هو الحب الوحيد في حياتها، وتفتقده طوال الوقت وتشعر أنه معها في المنزل يراقبها ويعرف كل ما تفعله.

الفنانة المصرية قالت إنه قال لها قبل وفاته: «ربنا إن شاء الله هيكرمك متخافيش»، وطلب منها قبل رحيله بدقائق أن تتركه لتنام ولكنها رفضت، فطلب منها أن تساعده للنوم على جانبه الأيمن ففعلت، ثم توفى خلال دقائق.

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حسن مختار رحل في شهر مارس عام 2016، وحضر عزائه عدد كبير من نجوم الفن ونجوم الوسط الكروي.

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