شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح "مسرحية كلها غلط".. أشرف عبد الباقى يقدم حفلات ماتينيه وسواريه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد النجاح الكبير الذى حققته "مسرحية كلها غلط جريما في المعادي "، والتي يقدمها النجم أشرف عبدالباقي مدربا ومخرجا للفرقة الجديدة، والتي تعرض حاليا بمحافظة بورسعيدـ قرر عبد الباقي فتح حفلات ماتينيه وسواريه أيام الخميس والجمعة وهما آخر أيام العروض بالمحافظة.

وافتتح عبد الباقي وفرقته الجديدة العروض بداية من الأحد الماضي، وستنتهي الجمعة المقبلة، ومع نجاح العروض بشكل جماهيري فتح عبدالباقي حفلتين ماتينيه غد الخميس وبعد غد الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساء، بجانب حفلات السواريه والتي تقدم في التاسعة مساء بمسرح المركز الثقافي أوبرا بورسعيد.

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مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" هي رواية كوميدية انجليزية اخذ عبدالباقي حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض في مصر، وهي تعرض الآن أيضا في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis و Jonathan sayer و Henry shields.

مسرحية «جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط»، هي بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبدالباقى، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة حسن نجيب ومدير المسرح رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامى.