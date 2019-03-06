شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تعليق راغب علامة على قرارات وزيرة داخلية لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفتت ريا الحسن، وزيرة الداخلية اللبنانية، الأنظار إليها الفترة الماضية، باعتبارها أول امرأة عربية تتولى منصب وزارة الداخلية، واعتبر الكثيرون أن خطوة تعيينها وزيرة للداخلية هى خطوة هامة وجادة فى طريق تمكين المرأة العربية.

وكان ريا الحسن، قد أصدرت قرارات منذ توليها حقيبة الداخلية، لتسيير حركة المرور بشوارع لبنان، إذ أصدرت تعميما يتعلق بضبط ظاهرة انتشار الأكشاك على جوانب الطرقات العامة، كما أصدرت قرار بإزالة البلوكات الإسمنتية من الأماكن التى تسبب زحمة سير، وغيرها من القرارات التى تسهل حركة السير بلبنان.



راغب علامة

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قرارات ريا الحسن، دعت الفنان اللبنانى الكبير راغب علامة بالإشادة بها، وبمجهوداتها منذ توليها حقيبة الداخلية، فقال: "تتحلى بأخلاق دول القانون".

وقال علامة عبر تويتر: "كم هي رائعة وزيرة الداخلية السيدة ريا الحسن التي بدأت بنفسها وبوزارتها وفتحت الشوارع للمواطنين وجعلتنا نشعر من خلال قراراتها بأن وزيرتنا تتحلى بأخلاق دول القانون من العالم الأول وبأنها تتخذ قرارات لراحة المواطن، تحية إكبار وإحترام لمعاليها ولتواضعها ولأخلاقها الرفيعة والمميزة".