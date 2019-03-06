شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تقدم أغنيتين جديدتين بتوقيع محمد الأياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون الديفا سميرة سعيد في ألبومها الجديد مع الشاعر محمد الأياتي في أغنيتين لم تستقر على اسميهما وذلك في أول تعاون يجمعهما، ويتولى لحن الأغنيتين محمد حمزة، ويوزعهما هانى يعقوب، وقال مؤلف الأغنيتين محمد الأياتي، لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالتعاون مع نجمة بحجم الديفا سميرة سعيد، معلقا أن العمل معها "شرف وإضافة لأى شاعر".

وأضاف أن الأغنية الأولي عبارة عن دراما والثانية "مقسوم" ، لكنها مختلفة عن أعمال سميرة الغنائية التى قدمتها من قبل، واضافت لي كتير رغم أنه أول تعاون بينا واتمنى أكون أضافة للديفا والجمهور.

يذكر أن الشاعر محمد الأياتي سبق وتعاون مع عدد كبير من نجوم الغناء منهم أنغام، وساندى، ومحمد حسن، وهيثم شاكر، وسامو زين، ومحمد حمزة.