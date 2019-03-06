شكرا لقرائتكم خبر عن إنچى خطاب ترثى والدها الراحل برسالة مؤثرة.. اعرف ماذا قالت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رثت الفنانة إنچى خطاب، والدها المتوفى برسالة مؤثرة، أعربت فيها عن حبها الشديد له، قائلة: "بحبك وهفضل أدعيلك لآخر يوم فى عمرى".

وقالت إنچى: "من مات والدها فقدت السند وإن بلغت ما بلغت، من غيرك حياتى ناقصة مهما كنت قوية، من غيرك ضهرى مكسور، الله يرحمك كما كنت رحيما بى، ربنا يحبك على قد ما حبتنى وبحبك وهفضل أدعيلك لآخر يوم فى عمرى".

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وأضافت إنچى: "يا من علمتنى معنى الرحمة والحب والإنسانية، يكفينى فخرا إن كل اللى يعرفنى يقولى ويدعيلك يسلم اللى رباكى ويرحم اللى رباكى، سيرتك بالخير دايما فى الدنيا يارب، دايما أكون رافعة راسك وعارفة إنك حاسس وشايف، بحبك يا بابا".



رسالة إنچى خطاب لوالدها الراحل

يذكر أن إنچى خطاب، شاركت فى العديد من الأفلام والمسلسلات منها الفاجومى، ركلام، أهل كايرو، على كف عفريت والحصان الأسود.