شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم رجاء حسين ومحسن محيى الدين فى مهرجان الساقية.. و18 فيلما فى المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتنافس 18 فيلما على جوائز مهرجان الساقية للأفلام القصيرة فى دورته الـ 16، المقرر إقامته خلال يومى الأربعاء والخميس 13 و14 من مارس الجارى بقاعة الحكمة الساعة السادسة والنصف مساءً، وتضم قائمة الأعمال المتنافسة؛ سحر الكتب، شغف حى، عزف، لم أكن وحيدا، فلاش باك، رويا، لا تخبروا أنجلينا، هدية، حلم، فيلم أكشن، Home sickness، دور شطرنج، سبق صحفى، اتصال، بتمنى، السنوية الأولى، مريم، Tawan .



مهرجان الساقية

المهرجان يقام بمشاركة 6 دول عربية ويكرم الفنانتين القديرتين رجاء حسين وعارفة عبد الرسول والفنان القدير محسن محيى الدي، .عرفانًا بدورهم فى صناعة السينما.

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يرأس لجنة التحكيم المخرج الكبير سمير سيف والسيناريست محمد سليمان عبد الملك والناقدة مروة أبو عيش، أما عن لجنة المشاهدة فاشترك فيها كل من المخرج محمد حجازى والناقد أحمد فؤاد والمونتيرة آية الله يوسف، وتنظم على هامش المهرجان ورشة عمل عن "صناعة الأفلام قليلة التكلفة" للمخرج محمد حجازى.

يذكر أن اليوم الأخير للمهرجان سيتم الإعلان عن الفائزين بالثلاث مراكز: الساقية الذهبية والساقية الفضية والساقية البرونزية بالإضافة إلى جوائز أحسن ممثل وأحسن ممثلة وأفضل مونتاج وأفضل تصوير وأفضل سيناريو وحوار وأفضل إخراج.