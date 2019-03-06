بالصور.. شريف رمزي في حديقة الحيوان برفقة عائلته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: حرص الفنان شريف رمزي، وزوجته الفنانة ريهام أيمن، على زيارة حديقة الحيوان بالجيزة، بصحبة أبنائهما. وظهرت عائلة "رمزي" في الصور وهم يطعمون الحيوانات، وقد ارتدى ابنه "رمزي"، وابنته "ليليا" ملابس متشابهة. يذكر أن آخر أعمال شريف رمزي، مسلسل "واكلينها والعة" الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة خالد عليش، إنجي وجدان، ومي سليم.

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