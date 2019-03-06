تعرف على إيرادات شباك تذاكر يوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - في المركز السادس يأتي فيلم "عيش حياتك"، محققا ليلة أمس إيرادات قدرها 3433 جنيهًا. الفيلم بطولة سامح حسين، ساندي، إدوارد، ياسر الطوبجي، أحمد حلاوة، ومن تأليف وسام حامد، وإخراج تامر بسيوني.

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