محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
يشارك الفنان محمد سعداوي، في السباق الرمضاني القادم بمسلسله الكوميدي الجديد "التابلت اللعين"، وهو من بطولة مدحت تيخة، نرمين ماهر، شريف حمدي، ومن إخراج أمجد نصار.
وقال "سعداوي" في تصريح خاص لمصراوي، أنه يشارك أيضا في الجزء الثالث من مسلسل الكارتون "الأزهر"، الذي يعرض في شهر رمضان المبارك.
وأوضح أن المسلسل يضم كوكبة من نجوم الفن أبرزهم عبدالرحمن أبو زهرة، محمد فراج، أحمد ماهر، كريم الحسيني.
وتابع: "كذلك أستكمل البروفات الخاصة بالعرض المسرحي أوبرا بنت عربي، المقرر عرضها على مسرح الشمس، ويشارك في بطولة العرض علاء قوقة، نهاد فتح الله، ماهر محمود، هاني عبدالحي".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد سعداوي يشارك في رمضان بـ"التابلت اللعين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.