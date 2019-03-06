محمد سعداوي يشارك في رمضان بـ"التابلت اللعين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يشارك الفنان محمد سعداوي، في السباق الرمضاني القادم بمسلسله الكوميدي الجديد "التابلت اللعين"، وهو من بطولة مدحت تيخة، نرمين ماهر، شريف حمدي، ومن إخراج أمجد نصار.

وقال "سعداوي" في تصريح خاص لمصراوي، أنه يشارك أيضا في الجزء الثالث من مسلسل الكارتون "الأزهر"، الذي يعرض في شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن المسلسل يضم كوكبة من نجوم الفن أبرزهم عبدالرحمن أبو زهرة، محمد فراج، أحمد ماهر، كريم الحسيني.

وتابع: "كذلك أستكمل البروفات الخاصة بالعرض المسرحي أوبرا بنت عربي، المقرر عرضها على مسرح الشمس، ويشارك في بطولة العرض علاء قوقة، نهاد فتح الله، ماهر محمود، هاني عبدالحي".