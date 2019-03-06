علقت الإعلامية السعودية نصرة الحربي على تغريدة نشرتها الفنانة الإماراتية أحلام أعلنت فيها عن موعد حفلها المنتظر في الرياض. حيث كتبت أحلام عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “أتشرف بالغناء في بلدي الثاني السعودية وحفلي الجماهيري الأول للعائلات في رياض العز #السعودية بتاريخ 21/3/2019 انتظركم جمهوري”. فعلقت الحربي على أحلام قائلة: “بإذن الله في انتظارك ويارب يوافق زوجي بالله حلومة كلميه قليله وافق”.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: نصرة الحربي تطلب من أحلام إقناع زوجها بحضور حفل الأخيرة بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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