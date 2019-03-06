شاهد: الظهور الأول لطفلي هنادي الكندري التوأم

شاركت النجمة الكويتية هنادي الكندري متابعيها عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو كشف عن طفليها التوأم للمرة الأولى على الملأ.

الفنانة الكويتية هنادي الكندري شاركت متابعيها للمرة الأولى بفيديو لطفليها التوأم وهما آدم وإيفا بحيث ظهرت ملامح آدم أما إيفا فلم تكشف عن وجهها وقد حصد الفيديو كم هائل من المشاهدات والتعليقات الجميلة كما تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو عبر صفحات السوشيال ميديا.

على الصعيد الآخر الفنانة هنادي الكندري تعرضت مؤخراً لحادث سير تسبب لها برضوض في جسدها ودخلت المستشفى مباشرة لتلقي العلاج وأكد لمتابعيها أنها ستختفي عن السناب شات لفترة حتى تعود لعافيتها.

كذلك خضعت الفنانة هنادي الكندري لعملية تجميل سريعة للتخلص من اللغلوغ بتقنية الخيوط وذلك بعد أن خسرت الكثير من وزنها بعد خضوعها لبرنامج غذائي قاسي لخسارة الوزن.