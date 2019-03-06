بالفيديو: رد فرح الهادي على إهانتها بعد المقطع المنتشر الذي استفز الجمهور

لاقت فرح الهادي موجة عارمة من الانتقادات بعد مقطع الفيديو الذي أطلت فيه برفقة زوجها عقيل الرئيسي وتحدثا فيه عن استقدامهما اثنتين من العاملات المنزليات لكي تتوليا تنظيف منزلهما الجديد بشكل منتظم.

مقطع الفيديو المثير للجدل، ظهر فيه النجمان الكويتيان عبر “سناب شات” وهما يتحدثان عن فشلهما في العناية بأمور تنظيف المنزل بمفردهما، وقالا: “صار عندنا شغالتين.. واحدة تطبخ وواحدة تنظف.. مليكا من الدمام تطبخ.. وهي كانت تشتغل في السعودية”.

وبعد أن اشتعلت الانتقادات ضد عقيل الرئيسي وفرح الهادي واتهامها بمحاولة لفت الانتباه وزيادة عدد المتابعين بالحديث عن يوميات حياتهما حتى في أكثر الأمور الخاصة أو التي لا تهم أحداً، قررت النجمة الكويتية الرد بمنشور عبر “سناب شات”.

وكتبت فرح الهادي في منشورها الموجه لمنتقديها: “قعدت من النوم شفت أكوتات الانستقرام منزلين فيديوات أمس وكاتبين عناوين غريبة!! منو قال مسوين مفاجأة علشان العاملات؟ متابعينا يدرون من بداية السنة قلنا ان طالبينهم! لحد يقولني كلام ما قله وبسكم تأليف ودراما عشان مشاهدات ومتابعين!!”.