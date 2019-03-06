بالفيديو.. ممثلة كويتية تنهال بالضرب والشتائم على ابنتها!

شاركت الممثلة الكويتية أبرار متابعيها عبر حسابها الخاص على تطبيق “سناب شات” مقطع فيديو مصور أثار الجدل، حيث ظهرت فيه وهي تضرب ابنتها. وأظهر الفيديو، الفنانة أبرار وهي تجلس في السيارة منتظرة ابنتها، وعندما أتت بدأت بضربها وشتمها، مشيرة إلى أنها عادة ما تكون سبب تأخرها.

وظهرت الابنة حافية القدمين، والغريب أنها بدأت بالضحك ولم تأخذ ملاحظات الأم على محمل الجد وأجابت: “لا تتحلطمين”، مما أثار غضب والدتها وبدأت بضربها. وتسبب هذا المقطع الذي تناقله عدد كبير من الحسابات على موقع “انستغقرام” الكثير من الانتقادات للفنانة “أبرار”.