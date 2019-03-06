بالفيديو: ضجة بسبب ظهور أفنان الباتل بمقهى ديكوره مستلهم من الصفا والمروة

ثار رواد السوشيال ميديا ضد المدونة السعودية أفنان الباتل بسبب مقطع فيديو نشرته من داخل إحدى المقاهي التي استلهمت ديكوراتها من حادثة معجزة السعي بين الصفا والمروة التي تحققت للسيدة هاجر زوجة النبي إبراهيم وابنهما النبي إسماعيل – عليهم جميعاً السلام.

فقد نشرت أفنان عبر حسابها على “سناب شات” بضع لقطات من داخل المقهى مرفقة بتعليق مكتوباً فيه: “قد يكون أغرب وأجمل ديكور لمطعم بتشوفوه عندنا”.

ثم نشرت المدونة السعودية مقطع فيديو آخر يستعرض الديكور بوضوح وركزت على الصخرة المتصدرة للمقهى وقالت في تعليقها الصوتي: “شيء غريب.. والصخرة هذه فكرتها مثل صخرة الصفا والمروة حيث كانت تركض تبحث عن الماء.. فهذه الصخرة ستروي عطشنا”.

تعليق أفنان الباتل استفز الجمهور الذي شاهد الفيديو، فقام الكثيرون بانتقادها بشدة من خلال هاشتاغ يحمل اسمها عبر تويتر، ووبخوها من خلاله على دعايتها للمقهى التي تستفز مشاعر المسلمين حول العالم نظراً لقدسية جبل الصفا والمروة الذين يعدا من أركان الحج، وكذلك بسبب طريقتها في سرد القصة والتي شابها الاستخفاف.