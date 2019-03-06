شاهد: وعد تكشف سرًا عن والدها أثناء حديثها مع نزلاء دار أيتام

كشفت الفنانة السعودية وعد سرًا عن والدها أثناء حديثها مع أطفال نزلاء إحدى دور رعاية الأيتام. وظهرت وعد في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي سناب شات تتحدث فيه لمجموعة من الأيتام عن قصة والدها وأنه كان يتيم أيضًا وكان يدرس في دار لرعاية الأيتام بالمدينة المنورة. وكان متفوق في دراسته ثم ابتعث لدراسة الأدب الإنجليزي في فلسطين وتعلم اللغة العبرية ولغات أخرى ثم عاد للبحث عن والدته التي تزوجت وتركته ووجدها في العراق وتعرف على زوجته والدة الفنانة وعد بالعراق.

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