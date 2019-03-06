شاهد.. شريف رمزي وريهام أيمن مع طفليهما بـ حديقة الحيوانات

نشر الفنان شريف رمزي، مجموعة صور جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علق "رمزي" على الصور قائلاً:" يوم للذكرى..في حديقة حيوانات الجيزة ". حديقة حيوانات الجيزة ". ويذكر ان آخر اعمال "رمزي" مسلسل "واكلينها والعة"، وشاركه العمل كلاً من:" مي سليم، انجي وجدان، ياسر الطوبجي، خالد عليش ". المسلسل من اخراج: تغريد العصفوري، وتأليف: تامر عبد الحميد. Advertisements

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