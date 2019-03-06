شاهد.. رسالة صلاح عبدالله لـ إنجي وجدان

غرد الفنان صلاح عبدالله، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، بتهنئة للفنانة إنجي وجدان على مسلسلها الجديد "طلعت روحي". قائلًا: "والله يا بنتي أنا مقصر في حقك بجد، لإني لازم أباركلك على مسلسلك الجديد اللي بحاول أتابعه قدر المستطاع، إنتِ رائعة يا إنجي والله". حقك بجد، لإني لازم أباركلك على مسلسلك الجديد اللي بحاول أتابعه قدر المستطاع، إنتِ رائعة يا إنجي والله". وردت "إنجي" بإعادة نشر "التغريدة" على صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "حبيبي يا أستاذ صلاح". مسلسل "طلعت روحي" بطولة إنجي وجدان، نيقولا معوض، صفاء الطوخي، نهال عنبر، ومن إخراج رامي رزق الله.

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