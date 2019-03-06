شاهد.. كندة علوش توجه رسالة لأخيها

نشرت الفنانة كندة علوش، فيديو يجمعها هي وأخيها، وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وعلقت "كندة" علي الفيديو قائلة: "إمبارح جروب عملو هالفيديو بالصدفة ماكانو بيعرفو إني إمبارح بالذات كنت عم ودع أخي بدورة بعد أكتر من أربع سنين عايش معي بالقاهرة.. اتعودت على وجودو جنبي متل الهوا والمي أخي وسندي وأقرب رفيق بحياتي وأكتر حدا بيضحكني..حبيبي الله يوفقك وين ما بتحط رجلك ويعوضك على قد تعبك واجتهادك وطيبتك وإخلاصك". عايش معي بالقاهرة.. اتعودت على وجودو جنبي متل الهوا والمي أخي وسندي وأقرب رفيق بحياتي وأكتر حدا بيضحكني..حبيبي الله يوفقك وين ما بتحط رجلك ويعوضك على قد تعبك واجتهادك وطيبتك وإخلاصك". يذكر أن كندة علوش تشارك في 2019 من خلال فيلم "أعز الولد" ،ويشارك في بطولة الفيلم عمرو يوسف، مني زكي، شيرين، دلال عبدالعزيز، ميرفت أمين، رجاء الجداوي، أنعام سالوس، محمد شاهين، ريهام عبدالغفور، شيرين، إخراج سارة نوح.

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