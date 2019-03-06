شاهد..ظهور والدة نوال الزغبي في حفل انطلاق ألبومها الجديد

ظهرت نجلة المطربة اللبنانية نوال الزغبي، مع والدتها وسط حضور عدد كبير من الفنانين، وذلك في حفل إطلاق ألبومها الجديد "كده باي"، والذي أقيم في إمارة الشارقة بدولة الإمارات

العربية.

وغنت "الزغبي" خلال الحفل أغاني من ألبومها الجديد لأول مرة، بعد أن طرحته منذ أيام ولاقى نجاحاً كبيراً.

ويذكر أن النجمة نوال الزغبى، تعاونت في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما وإلهامى دهيمة، ويضم الألبوم 10 أغنيات منها 7 أغانى باللهجة المصرية.

Advertisements