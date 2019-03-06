شاهد..أغنية بقوي قلبي لـ محمد الشرنوبي تقترب من النصف مليون مشاهدة عبر يوتيوب

طرح الفنان محمد الشرنوبي، أولى ألبوماته الغنائية بعنوان "زي الفصول الأربعة"، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

حصلت أغنية "بقوي قلبي" على أعلى مشاهدات بين أغاني الألبوم،

حيث اقتربت من النصف مليون مشاهدة بعد يومين من طرح الألبوم، الأغنية من كلمات:رياض الخولي، ألحان:تامر علي.

ضم الألبوم 10أغنيات ومنهم" صبح الصباح، خلاني بعدت، عادي وبراحتك، حتة من الخيال".

ويعد "زي الفصول الأربعة" أول ألبومات الشرنوبي الغنائية بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية "النفسية"، التي تخطت الـ4 ملايين مشاهدة وحققت انتشارا ونجاحاً كبيراً فور صدورها.