28 مارس..محمود بدراوي يحيى حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي

يحيى النجم محمود بدراوي، حفلًا غنائيًّا يوم الخميس الموافق 28 من شهر مارس الجاري، بقاعة الحكمة في ساقية الصاوي الزمالك، و من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساء، بسعرتذكرة ٥٠ جنيهًا.
يذكر أن الفنان محمود بدراوي ولد يوم الاثنين الموافق 18 مايو من عام 1987، بحي المعادي مدينة القاهرة، و حصل علي بكالوريوس
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