28 مارس..محمود بدراوي يحيى حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي

يحيى النجم محمود بدراوي، حفلًا غنائيًّا يوم الخميس الموافق 28 من شهر مارس الجاري، بقاعة الحكمة في ساقية الصاوي الزمالك، و من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساء، بسعر

تذكرة ٥٠ جنيهًا.

يذكر أن الفنان محمود بدراوي ولد يوم الاثنين الموافق 18 مايو من عام 1987، بحي المعادي مدينة القاهرة، و حصل علي بكالوريوس