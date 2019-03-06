شاهد.. نجوى كرم تحتفل بإصدار نوال الزغبي ألبومها الجديد

نشرت المطربة اللبنانية نجوى كرم، صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علقت "كرم" على الصورة قائلة: "من حفل إطلاق ألبوم النجمة الذهبية نوال الزغبي مع شركة روتانا.. ألف مبروك ". الذهبية نوال الزغبي مع شركة روتانا.. ألف مبروك ". ويذكر أن المطربة نجوى كرم، بدأت العمل في ألبومها الجديد بتسجيل 3 أغاني جديدة مؤخرا، ومن المتوقع أن يطرح الألبوم في الموسم الصيفي، والذي يعتبر أول عمل بعد عودتها لشركة روتانا.

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